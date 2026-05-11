A Fórmula 1 estreou no último final de semana, em Miami, um pacote de mudanças que visava equilibrar melhor o papel da energia elétrica nas disputas. A corrida agradou muito mais os torcedores e Toto Wolff chegou a dizer que quem não gostou "deveria se esconder". Os pilotos, contudo, não sentiram grande diferença, e sabem que a 'trégua' veio muito mais pelas características da pista do que pelas novidades.\nÉ um pequeno passo na direção certa, mas ainda não está no nível em que a Fórmula 1 deveria estar. Na classificação, se você acelerar ao máximo o tempo todo e tentar forçar como nos anos anteriores, você ainda será penalizado por isso.\nCorre que dá: série do POPULAR mostra como é o "corre" das mães\nVocê ainda não pode acelerar ao máximo o tempo todo. Não se trata de acelerar tão cedo o tempo todo. Você nunca deveria ser penalizado por esse tipo de coisa, e ainda é.