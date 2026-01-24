A skatista Patrícia José Rezende Dias, uma das pioneiras do esporte em Goiás do skate feminino no País, morreu na última quinta-feira (22), em Goiânia, aos 49 anos. Ela foi sepultada na sexta-feira (23).\nPatrícia Rezende Dias foi determinante para o desenvolvimento e crescimento do skate feminino em Goiânia e no Brasil. Goiana de Itaberaí, a skatista começou carreira nos anos de 1990 e desde o início da sua trajetória, ajudou no fortalecimento e divulgação do esporte pelo País. Eventos da modalidade sempre contaram com a presença da atleta.\nAo longo da carreira, a skatista goiana criou a primeira associação feminina de Skateboard e sempre esteve envolvida junto à Federação Goiana de Skateboard.\nJoseph Guilherme: despedida do sorriso do campeão\nMorte de professor de vôlei durante aula causa comoção nas redes sociais