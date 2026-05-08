Pouco mais de duas semanas depois de reportagem publicada pelo POPULAR, que mostrou problemas estruturais e pedido de “socorro” da pista de atletismo do estádio Olímpico, o Governo de Goiás assinou a ordem de serviço para reforma no local. O espaço será totalmente interditado a partir do dia 18 de maio (segunda-feira) para a obra, que tem previsão de conclusão em 14 de novembro deste ano. O valor está previsto em R$ 6,5 milhões.Atletas e corredores que utilizam a pista do estádio Olímpico poderão utilizar o espaço só até o fim da próxima semana. A partir do dia 18 de maio, segundo a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), a obra no equipamento esportivo vai ser iniciada e o local não poderá ser utilizado pelos 180 dias seguintes pelas pessoas que praticam corrida e caminhada.Segundo a Seel, a interdição será apenas na pista de atletismo do estádio Olímpico. O gramado para jogos de futebol e outros eventos ainda poderá ser utilizado.Neste ano, apenas duas partidas válidas pelo Campeonato Goiano, ambas com mando do Vila Nova, foram disputadas no local. O Guanabara City, da 3ª Divisão do Campeonato Goiano, costuma utilizar o estádio. A competição está prevista para iniciar em setembro.A Seel informou ao POPULAR que, neste primeiro momento, o estádio Olímpico não será fechado para o futebol. A secretaria não confirmou se isso vai ocorrer e/ou quando o gramado será interditado durante a reforma na pista de atletismo.A obra na pista do estádio Olímpico será profunda. Segundo cronograma da reforma, haverá instalação para serviços preliminares; demolições e remoções contemplando retirada do revestimento existente, demolição de pisos deteriorados, remoção de grama, estruturas e transporte de entulhos.Outras fases serão nivelamento e tratamento de juntas de dilatação; execução de pavimentação, incluindo preparo de contrapiso, aplicação de concreto e argamassa; implantação de piso esportivo especializado, com fornecimento e instalação de manta sintética de alto desempenho em borracha/poliuretano, conforme padrões técnicos.A drenagem da parte da pista do estádio Olímpico também será alterada. Quando chove no local, é possível encontrar “bolhas” e, ao pisar, água é retirada da parte debaixo do piso para cima durante a corrida ou caminhada de um atleta.Ainda serão feitos serviços de paisagismo, com recomposição de áreas adjacentes, e a limpeza final e acabamentos, garantindo condições adequadas para uso.No futuro, ainda neste ano, a intenção do Estado é obter certificação da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para o equipamento esportivo receber competições esportivas oficiais.A ordem de serviço para reforma do equipamento esportivo foi assinada pelo governador Daniel Vilela (MDB) e pelo subsecretário da Seel, Nilton Moreira, na quinta-feira (7).A assinatura da ordem de serviço ocorreu pouco mais de duas semanas depois de reportagem do POPULAR, publicada no dia 21 de abril, que mostrou problemas estruturais na pista do estádio Olímpico.O POPULAR visitou a pista de atletismo do Olímpico e conversou com pessoas que usam a estrutura. A reportagem caminhou pelo traçado de 400 metros que contorna o gramado de futebol e percebeu diversos problemas estruturais ao longo das oito raias. O material de borracha possui pedaços soltos e rachados por todo o traçado, algumas “bolhas” ficam evidentes quando a água está acumulada por baixo do material, além de lodo em trechos ao longo do piso.