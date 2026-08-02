O Planalto abriu vantagem nas quartas de final contra o Pantanal (MS), pela Série A3 do Campeonato Brasileiro, e está a um empate do acesso inédito à Série A2. No sábado (1º), o time goiano venceu a equipe do Mato Grosso do Sul por 1 a 0.\nO gol da vitória do Planalto foi marcado pela lateral direita Emily. Ela fez sua estreia pelo clube goiano após ter sido contratada durante a pausa para a Copa do Mundo. No currículo, a jogadora de 28 anos coleciona coleciona acessos. Foram três, até aqui: um para a Série A1 com o Ceará e outros dois à Série A2 com Vasco e Atlético-PI.\nJogadoras do Planalto celebram gol marcado pela lateral Emily (E) na vitória sobre o Pantanal (Planalto E.C / Rodrigo Moreira / @rmp.fotografia)\nCom a vantagem na eliminatória, o Planalto joga pelo empate na partida da volta para conquistar o acesso inédito à Série A2.