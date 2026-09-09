O Planalto comunicou que a treinadora Regiane Santos, de 38 anos, não comanda mais a equipe profissional feminina. A técnica deixa o cargo após pouco mais de quatro meses, período em que conquistou um título inédito para o clube e para o futebol feminino goiano, com a conquista da A3 do Campeonato Brasileiro e a classificação para a A2 de 2027.\nA própria Regiane solicitou o desligamento do Planalto por motivos pessoais. Ela também irá paralisar momentaneamente suas atividades no futebol.\n“O Planalto Esporte Clube comunica que a treinadora Regiane Santos solicitou seu desligamento do clube por razões de ordem estritamente pessoal, que neste momento impossibilitam sua continuidade à frente da equipe e fazem com que precise interromper, temporariamente, o exercício de suas atividades profissionais no futebol”, comunicou o clube em nota.