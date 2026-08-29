O Planalto inicia neste domingo (30) a decisão da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino e a busca do primeiro título nacional de uma equipe feminina do Estado. No jogo de ida, o time goiano encara o Juventude-SE, às 18 horas, no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia.\nEm um dos capítulos mais importantes da curta história do clube, fundado em dezembro de 2024, o Planalto pode se tornar o primeiro time feminino do Estado a conquistar um título nacional. Para isso, conta com a experiência de Moara Coutinho, camisa 9 do time e atual campeã da Série A3 pelo Atlético-PI, na temporada passada.\nAos 34 anos, a atacante chega à decisão com carreira marcada por passagens por clubes de diferentes regiões do País e também pelo futebol internacional. Natural de São Luís (MA), Moara começou a jogar ainda criança, nas ruas, com os amigos.