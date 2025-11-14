O Campeonato Goiano Feminino de 2025 chega ao fim neste sábado (15) com a última rodada do 2º turno. Com o Vila Nova já campeão, Planalto e Anapolina disputam a vice-liderança geral para ver quem fica com a vaga no Campeonato Brasileiro Femino A3 de 2026.\nO Vila Nova se sagrou campeão após vencer o Planalto por 2 a 1, de virada, na penúltima rodada. A equipe tinha sido campeã do 1º turno e garantiu, antecipadamente, o título do 2º, sendo campeã sem a necessidade de uma final.\nO clube está classificado para o Brasileiro A2 de 2026 porque conquistou o acesso em 2025. Pelo regulamento do Estadual, a vaga goiana no Brasileiro A3 será remanejada ao vice-campeão geral.\nLeia também\n+Técnico do Goiás diz que não há mais margem de erro e explica polêmica de gol contra o Cuiabá\nPlanalto e Anapolina são as equipes que disputam essa vaga. Na soma dos dois turnos, o Planalto ocupa a vice-liderança com 16 pontos, enquanto a Anapolina aparece em 3º lugar com 14 pontos.