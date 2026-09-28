O Planalto empatou por 0 a 0 com a Anapolina na tarde desta segunda-feira (28) e, com o resultado, não conseguiu o título simbólico do 1º turno do Campeonato Goiano Feminino nesta rodada, a penúltima. Com isso, a definição ficou para a última rodada.\nAs Planaltinas permanecem na liderança do Goiano Feminino, com sete pontos, seguidas pelo Aliança, com seis. O Aliança, porém, já realizou seus quatro jogos do turno, vem de goleada por 4 a 1 sobre o Flugoiânia e não pode mais ultrapassar o Planalto.\nEm 3º lugar, com cinco pontos, a Rubra chega à última rodada ainda com chances de conquistar o posto de líder do 1º turno, mas não depende apenas de si. Vila Nova, com dois pontos, e Flugoiânia, com um, fecham a tabela de classificação e já não têm chances de liderança do turno.\nNa última rodada, prevista para 10 de outubro, a Anapolina recebe o Flugoiânia, time de pior campanha do campeonato, enquanto o Planalto visita o Vila Nova, dono da segunda pior campanha.