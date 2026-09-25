O Campeonato Goiano Feminino chega à 4ª e penúltima rodada do 1º turno com um confronto entre Planalto e Anapolina que pode valer o título simbólico da primeira metade da competição para o time planaltino.\nO Planalto é o líder, com seis pontos e duas vitórias em dois jogos. A Anapolina vem logo atrás, com quatro pontos em duas partidas. Como a competição tem apenas cinco equipes, cada time realiza quatro jogos por turno. Com isso, o Aliança, 3º colocado, com três pontos em três jogos, pode chegar a, no máximo, seis pontos. O Vila Nova, em 4º, com dois pontos, pode chegar a cinco, enquanto o Flugoiânia, último colocado, com um ponto em dois jogos, pode alcançar sete. Mesmo ainda tendo chances matemáticas, o time dependeria de uma combinação de resultados.\nCaso o Planalto vença a Anapolina, será campeão do 1º turno com uma rodada de antecedência, fazendo valer o favoritismo na competição após conquistar o título da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. A Rubra precisa pelo menos de um empate para manter vivas as chances de título na última rodada ou vencer para chegar a sete pontos, assumir a liderança e depender apenas de si na rodada final.