O jogo entre Planalto e Vila Nova, neste sábado (8), às 17 horas, pode decidir o campeão do Campeonato Goiano Feminino. Isso porque, caso o Corvão vença o Tigre, assumirá a liderança do 2º turno e poderá forçar uma final em jogos de ida e volta para definir o título, a depender dos resultados da rodada final. Se o Vila Nova ganhar, terá conquistado os dois turnos e será campeão goiano, sem necessidade de final.
O Vila Nova terminou o 1º turno na liderança, com 10 pontos, um a mais que o 2º colocado, o Planalto, com 9. Foi o "campeão" do turno. Agora, faltando duas rodadas para o fim do returno, o Tigre é líder novamente, com 9 pontos, seguido do Planalto, com 7.
Em caso de vitória do Vila Nova neste confronto direto, válido pela 4ª rodada do returno, o Tigre abrirá cinco pontos de vantagem e, com uma rodada restante, não poderá ser alcançado. Como o regulamento prevê que o time vencedor dos dois turnos é campeão, o Tigre conquistará o título goiano feminino novamente.