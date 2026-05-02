Após um empate por 1 a 1 com o Várzea Grande-MT neste sábado (2), fora de casa, o Planalto avançou em 1º lugar do Grupo 2 para as oitavas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A3.\nO time goiano encerrou a 1ª fase com 11 pontos (3 vitórias, 2 empates e 1 derrota) e segue também no Brasileiro após avançar na Copa do Brasil Feminina para a 2ª fase.\nNa próxima fase, o Planalto vai enfrentar o Rolim de Moura (RO), 2º do Grupo 1, em confronto de ida e volta - abre a disputa fora, no dia 16, e vai decidir em casa no dia 30.