O Planalto enfrenta o Bahia nesta quarta-feira (27), pela 3ª fase da Copa do Brasil Feminina, em casa, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, às 19h30. Estreante na competição, assim como no Brasileiro A3, a equipe tem um dos maiores desafios de sua curta história. O Bahia está na elite do futebol feminino, ocupa a 6ª colocação e, mesmo fora de casa, é favorito para avançar.\nA atacante Marcelly, uma das lideranças do Planalto, acumula passagens pelo futebol da Turquia, no Faith Vatan, e de Portugal, no Marítimo, além de clubes tradicionais do Brasil como Fluminense, Cresspom, Operário-MT e Ação. A jogadora de 29 anos destacou a importância do projeto do time goiano e a expectativa para o duelo diante do Bahia.\n“Estamos muito animadas. É muito importante enfrentar um clube grande como o Bahia, mas também acredito que o Planalto é um clube grande que está começando a escrever sua história. Vai ser uma chance de demonstrar o tamanho do nosso projeto”, afirmou Marcelly.