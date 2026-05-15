O Planalto irá enfrentar o Bahia pela 3ª fase da Copa do Brasil Feminina e decidirá a classificação em casa. O adversário foi definido na tarde desta sexta-feira (15), por sorteio. A vaga para as quartas de final será em jogo único e, em caso de empate, a decisão será nos pênaltis. A data-base para os jogos é dia 27 de maio, uma quarta-feira.\nO time goiano, que faz sua estreia na Copa do Brasil, disputa a competição desde a 1ª fase e avançou ao eliminar o Tiradentes-AP, fora de casa, e o Paysandu, nos pênaltis, em casa.\nAgora, terá pela frente um fortíssimo adversário. O Bahia, que disputa a Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino e fará justamente nesta fase sua estreia no torneio.\nNa competição de pontos corridos, a equipe nordestina ocupa a 5ª colocação e foi semifinalista da última Copa do Brasil Feminina, sendo eliminada pela Ferroviária.