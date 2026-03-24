O Planalto estreou com vitória por 2 a 1 sobre o Várzea Grande-MT no Campeonato Brasileiro Feminino A3, na tarde desta terça-feira (24) - foi a 1ª rodada do Grupo 2 da competição. Jogando em casa, no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, a equipe fez história em sua primeira participação nacional.\nFundado em dezembro de 2024, o clube disputou sua primeira partida em nível nacional. Vice-campeão do Campeonato Goiano Feminino de 2025, superado apenas pelo Vila Nova, o Planalto herdou a vaga do Tigre, que já estava garantido no Brasileiro Feminino A2.\nPromotora da MotoGP reconhece problemas no autódromo de Goiània e promete melhorias para 2027\nDentro de campo, o Corvão mostrou poder de reação. Após sair atrás no placar, buscou a virada com gols de Marcelly, que marcou o primeiro gol da história do clube em competições nacionais, e Palominha.