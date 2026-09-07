Com o título do Planalto no Campeonato Brasileiro Feminino A3, o estado de Goiás faturou pela primeira vez um título nacional feminino. O feito foi conquistado no último sábado (5), após a equipe derrotar o Juventude-SE por 1 a 0 no Estádio Batistão, garantindo a taça com um agregado de 2 a 0.\nA história já havia sido feita para o estado de Goiás no momento em que o Planalto eliminou o Pantanal nas quartas de final do Brasileiro Feminino A3. Naquele momento, o time goiano se classificou para a semifinal e garantiu automaticamente o acesso para o Brasileiro Feminino A2.\nPortanto, em 2027 será a primeira vez que o estado de Goiás terá dois representantes na 2ª divisão nacional do futebol feminino, já que o Vila Nova evitou o rebaixamento e garantiu a permanência na edição deste ano do Brasileiro Feminino A2.