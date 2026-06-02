O clube goiano Planalto está classificado para as quartas de final da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. A equipe atropelou o Rolim de Moura-RO ganhando por 7 a 0 na noite desta segunda-feira (1º), no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, pelo jogo de volta das oitavas de final.\nApós o empate sem gols na ida, a equipe goiana não deu chances ao adversário e garantiu a vaga com uma goleada histórica.\nO próximo desafio será diante do Pantanal-MS, em confrontos de ida e volta com datas-base previstas para os dias 1º e 8 de agosto, após a Copa do Mundo. Como tem melhor campanha, o Planalto fará o jogo decisivo em casa.\nLogo em sua primeira participação em uma competição nacional, o clube alcançou as quartas de final. Caso elimine o Pantanal e avance às semifinais, garantirá o acesso à Série A2 do Brasileiro Feminino.