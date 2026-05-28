O Planalto foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (27) e está eliminado da Copa do Brasil Feminina. Em sua primeira participação na competição, a equipe chegou até a 3ª fase, eliminando Tiradentes-AP e Paysandu antes de cair para o Bahia, equipe da elite do futebol feminino e atual 6º colocado da Série A1 do Campeonato Brasileiro. Wendy marcou o gol da partida.\nEm um jogo movimentado, o domínio durante toda a partida foi do Bahia. Mesmo com um time misto e sem força máxima, o favorito do confronto controlou as ações.\nO Planalto se segurou durante todo o primeiro tempo, mas logo no início da segunda etapa Wendy marcou de cabeça após cobrança de escanteio.\nDiferente dos primeiros 45 minutos, quando as Planaltinas praticamente não atacaram, as chances apareceram na etapa final, mas o empate não saiu. Mesmo diante de um grande favorito, o Planalto competiu e vendeu caro a derrota pelo placar mínimo.