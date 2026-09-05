O Planalto está a um empate de fazer história. Neste sábado (5), a equipe de Aparecida de Goiânia encara o Juventude (SE) e pode ser tornar o primeiro clube feminino do Estado campeão de uma competição nacional. O clube goiano venceu o jogo de ida por 1 a 0 e tem vantagem no confronto. A decisão vai ocorrer no estádio Batistão, em Aracaju (SE), a partir das 21h30.\nFundado em dezembro de 2024, o Planalto foi vice-campeão goiano no ano passado em sua estreia em competições. O 2º lugar no Estadual rendeu a vaga na disputa da Série A3 do Campeonato Brasileiro da atual temporada.\nO clube goiano liderou o Grupo 2 na 1ª fase com 11 pontos em seis rodadas. Nos duelos eliminatórios, não perdeu nenhuma vez e soma seis vitórias (seguidas, atual sequência) e um empate. O Planalto passou pelo Rolim de Moura (RO) nas oitavas de final, Pantanal (MS) nas quartas de final e Realidade Jovem (SP) na semifinal.