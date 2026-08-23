O Planalto voltou a vencer a Realidade Jovem-SP e avançou à final inédita do Brasileiro Feminino A3. Neste domingo (23), a equipe goiana ganhou por 2 a 1 no estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto (SP). Mayara Farias e Vanuza marcaram pelas Planaltinas, enquanto Raiza Santos descontou para o time paulista.\nCom o resultado no jogo da volta da semifinal, o clube de Aparecida de Goiânia superou a Realidade Jovem por 4 a 1 no placar agregado.\nNa decisão, o Planalto vai enfrentar o Juventude-SE, que ganhou da Portuguesa-AP por 3 a 0 no placar agregado.\nJogadoras do Planalto celebram classificação à final do Brasileiro Feminino A3 (Sarah Prado | Divulgação: Assessoria de imprensa do Planalto)\nOs jogos da final do Brasileiro Feminino A3 serão disputados nas próximas duas semanas. As datas previstas são os próximos dois sábados (29 de agosto e 5 de setembro), mas as datas ainda serão confirmadas pela CBF.