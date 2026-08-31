O Planalto venceu o Juventude-SE por 1 a 0 no jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro feminino A3 e abriu vantagem na decisão. Com emoção, o time goiano marcou com a artilheira Marcelly no duelo disputado no estádio Anníbal Batista de Toledo, neste domingo (30).\nA vitória foi emocionante, já que nos acréscimos da etapa final o Juventude-SE teve a chance de empatar a partida com cobrança de pênalti com a volante Manu, que teve finalização defendida pela goleira Lescaut.\nGoiás retoma confiança após vitória e tenta confirmar "seis pontos em casa" para subir na tabela\nAtlético-GO flerta com G6, e técnico valoriza elenco após vitória sobre o Avaí\nPalmeiras empata com Mirassol e vê Flamengo se aproximar no Brasileirão\nCom o resultado, o Planalto abre vantagem na decisão e joga pelo empate na partida de volta. Vitória por um gol de diferença do Juventude-SE levará a decisão para os pênaltis. O time sergipano só vira o confronto no tempo regulamentar com triunfo por dois ou mais gols de diferença.