O Planalto voltou a vencer o Pantanal (MS) pelas quartas de final da Série A3 e conquistou o acesso à Série A2 do Campeonato Brasileifo feminino. Neste domingo (9), no estádio Anníbal Batista de Toledo, o time goiano ganhou novamente por 1 a 0 e avançou à semifinal. O único gol da partida foi marcado pela centroavante Moara, já nos acréscimos do 2º tempo.\nNo agregado, o Planalto superou o Pantanal por 2 a 0. O time goiano vai enfrentar a Realidade Jovem (SP) na semifinal da Série A3. As duas equipes vão jogar a Série A2 na próxima temporada, assim como Portuguesa (SP) e Juventude (SE) que vão se enfrentar na outra semifinal.\nO Planalto é o atual vice-campeão goiano e estreia no cenário nacional em 2026. Em sua primeira participação na Série A3, as Planaltinas conquistam o acesso inédito e terão a chance de brigar pelo título da competição.