O Planalto é campeão do Brasileiro Feminino A3 de 2026! A equipe goiana voltou a vencer o Juventude-SE por 1 a 0, no Estádio Batistão, na noite deste sábado (5), e faturou o primeiro título nacional feminino da história do estado. O gol do título foi marcado por Brenda, em belíssima cobrança de falta no ângulo.\nNo jogo de ida, o Planalto também havia ganhado por 1 a 0 no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, com gol de Marcelly. Naquela ocasião, a goleira Lescault ainda pegou uma cobrança de pênalti nos acréscimos do 2º tempo.\nO Planalto finaliza o Brasileiro Feminino A3 com nove vitórias, três empates e apenas uma derrota. No ano que vem, a equipe vai integrar o Brasileiro Feminino A2 e será uma das duas representantes goianas na competição, ao lado do Vila Nova.