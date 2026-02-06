Os clubes goianos que disputaram a Série B nos pontos corridos teriam jogado o playoff para definir o acesso à Série A, novidade na atual temporada, em oito edições da Segundona caso o formato, que será implementado em 2026, estivesse sendo utilizado desde 2006.\nNo formato deste ano, apenas o campeão e vice-campeão vão garantir acesso direto à Série A. As outras duas vagas serão definidas em confrontos eliminatórios de ida e volta entre o 3º x 6º e 4º x 5º colocados.\nCaso esse formato fosse utilizado desde o início dos pontos corridos na Série B, em 2006, as campanhas de Atlético-GO, Goiás e Vila Nova teriam mudado em anos anteriores.\nCampeão da Série B em 2016, o Dragão seria o clube goiano que mais teria participado do playoff: quatro vezes. A equipe rubro-negra perderia o acesso direto em 2009, 2019 e 2023, que foram anos em que o time atleticano terminou na 4ª posição.