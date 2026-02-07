A CBF divulgou na sexta-feira (7) a tabela da Série B e o regulamento da competição nacional, que neste ano terá a novidade com os playoffs para definir os dois últimos acesso à Série A, envolvendo clubes que terminarem as 38 rodadas entre o terceiro e o sexto lugar.\nNo regulamento, a CBF confirmou que caso haja empate de pontos, com igualdade no saldo de gols, nos dois jogos dos playoffs, as equipes com melhores campanhas (3º e 4º lugares) vão subir à elite nacional. Não haverá disputa por pênaltis em caso de igualdade nos critérios de desempates.\nA CBF também divulgou as datas da competição. A Série B vai começar no dia 20 de março e a 38ª rodada será concluída no dia 14 de novembro. Os playoffs do acesso, jogos entre 3º x 6º e 4º x 5º, serão disputados nos dias 21 de novembro (ida) e 28 de novembro (volta).