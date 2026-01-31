A policial militar Sônia Barbosa se prepara, aos 61 anos, para correr novamente os 5 km do Circuito Mulher Unimed. A prova, que disputará pela segunda vez, representa mais um marco em sua trajetória pessoal e esportiva. Após enfrentar duas cirurgias na coluna, passar um ano sem conseguir andar e lidar com ansiedade e depressão, ela reencontrou na corrida não apenas um esporte, mas um caminho de superação e reconstrução.\nA história de Sônia se conecta diretamente ao espírito do Circuito Mulher Unimed, que chega à 16ª edição no dia 8 de março, em celebração ao Dia Internacional da Mulher. As inscrições estão abertas.\nFaça sua inscrição no Circuito Mulher Unimed\nEla confirma presença novamente no Circuito Mulher Unimed com metas bem definidas: correr os 5 km sem caminhar e, quem sabe, conquistar um lugar no pódio da sua faixa etária. Mais do que competir, ela valoriza o encontro, a celebração e o simbolismo do evento.