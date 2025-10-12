A Ponte Preta, que já iniciou o jogo classificada para a Série B, venceu o Guarani por 2 a 0, neste sábado (11), no estádio Moisés Lucarelli, pelo quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro.\nPonte Preta, Náutico, Londrina e São Bernardo estão na segunda divisão do Brasileiro do ano que vem. A não ser pela Ponte, as outras equipes confirmaram o acesso neste sábado.\nA Ponte vai disputar o título da Série C do Brasileirão com o Londrina. A decisão, marcada para o dia 26 de outubro, acontece entre os líderes dos dois grupos da fase final da competição.\nAlém da derrota, o Guarani não conseguiu o acesso à Série B do próximo ano. O Náutico, que venceu o Brusque, foi o segundo classificado do grupo.\nO JOGO\nCom a casa cheia, a Ponte abriu o placar logo cedo com 8 minutos de bola rolando. Após contra-ataque iniciado por Toró e trabalhado com Elvis, Bruno Lopes dominou a bola na área e mandou em cheio para o gol.