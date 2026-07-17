O Goiás entra em campo neste sábado (18) para encarar a Ponte Preta em duelo em que o clube goiano terá “reforços” e quer ampliar a sequência invicta na Série B. A partida válida pela 18ª rodada será disputada no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), a partir das 16 horas.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nO time goiano não perde há três partidas, com vitórias sobre Náutico e Ceará, além do empate com o CRB. O Goiás quer vencer a desesperada Ponte Preta para se aproximar um pouco mais do G6 da Série B. A equipe esmeraldina iniciou a rodada a dois pontos da 6ª colocação.\nO técnico Mozart confirmou que o meia Gegê, recuperado de uma lesão na panturrilha esquerda, e o atacante Pedrinho, que estava com uma entorse no tornozelo direito, vão ser relacionados para o jogo e contou que espera utilizar os atletas durante a partida.