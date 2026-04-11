Neste sábado (11), a partir das 18 horas, o Vila Nova visita a Ponte Preta no Estádio Moisés Lucarelli, pela 4ª rodada da Série B. Invicto, o Tigre busca a primeira vitória fora de casa na competição e terá pela frente um adversário que ainda não ganhou nenhum jogo no torneio e vive crise extracampo.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e equipe de arbitragem)\nApós um início de temporada turbulento, o Vila Nova se estabilizou e vem em bom momento sob o comando do técnico Guto Ferreira. Na Série B, o Tigre soma uma vitória e dois empates em três jogos e iniciou a rodada em 7º lugar, com 5 pontos. O próximo objetivo é vencer a primeira como visitante, já que o único triunfo até aqui foi no OBA, contra o rival Atlético-GO (2 a 1).\nPara a partida, Guto Ferreira terá o retorno do atacante Dellatorre, artilheiro colorado na temporada, com nove gols, que não enfrentou o Dragão porque estava suspenso por ter levado um cartão vermelho direto no confronto anterior, um empate de 1 a 1 contra o Sport, na Ilha do Retiro, após fazer um gesto de “roubo” com as mãos em direção à arbitragem.