A torcida do Vila Nova quer transformar o Estádio Santa Cruz em uma versão paulista do Onésio Brasileiro Alvarenga. Em meio à reta final da Série B, torcedores fazem uma campanha com o objetivo de apoiar o time colorado na partida diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto (SP), no próximo sábado (3).\nA campanha da torcida para “invadir” as arquibancadas do Estádio Santa Cruz começou logo depois da vitória do Vila Nova por 2 a 0 sobre o Londrina, no OBA, resultado que garantiu por mais uma rodada a liderança da equipe goiana na Série B. A intenção é empurrar o time rumo à primeira vitória fora de Goiânia desde 31 de maio, quando o Tigre ganhou do Londrina por 1 a 0 no Estádio VGD, em solo paranaense.\nAté o início da tarde desta quarta-feira (30), mais de mil torcedores do Vila Nova compraram ingresso para o duelo contra o Botafogo-SP. O clube goiano tem direito a cerca de 6 mil lugares no Estádio Santa Cruz.