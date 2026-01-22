A partida entre Goiás e Centro Oeste, pela 4ª rodada do Campeonato Goiano, foi suspensa devido à forte chuva que atingiu Goiânia na noite desta quarta-feira (21). O duelo foi interrompido durante o intervalo. O time esmeraldino vence por 1 a 0, de maneira parcial.\nA Federação Goiana de Futebol (FGF) informou que o segundo tempo de Goiás e Centro Oeste será disputado nesta quinta-feira (22), a partir das 16 horas. A previsão é de chuva em Goiânia durante toda quinta-feira.\nJogo entre Goiás e Centro Oeste foi suspenso no intervalo por causa da forte chuva (Wesley Costa / O Popular)\nNo intervalo, por volta das 21h40, o árbitro Osimar Moreira decidiu aumentar o intervalo em 15 minutos para totalizar 30 minutos de paralisação. Nesse momento, a chuva continuava forte na Serrinha.\nJataiense se impõe em casa, vence Atlético-GO e se mantém invicta no Goianão