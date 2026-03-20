As condições da pista do Autódromo Internacional Ayrton Senna, por causa da chuva que atingiu a região do equipamento esportivo na manhã desta sexta-feira (20), atrasaram o início dos primeiros treinos livres da MotoGP, de acordo com a organização do evento. A programação previa início das atividades às 9 horas, mas foram adiadas para as 10 horas.\nPela manhã desta sexta-feira, mais de 40 milímetros de chuva foram registrados pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) na região do autódromo. Isso causou transtornos em áreas próximas à pista, que permaneceu molhada devido à chuva que não parou no período da manhã.\nFuncionários fizeram ajustes na caixa de brita no fim do bico de pato por volta das 9h20 desta sexta-feira (Weimer Carvalho)\nEm alguns trechos na reta principal, abaixo do novo viaduto e no fim do bico de pato funcionários fizeram a drenagem de água com caminhões-pipa.