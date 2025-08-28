Por causa das obras no Autódromo de Goiânia, que passa por reforma para receber a MotoGP a partir de 2026, a Stock Car vai transferir para outro local a etapa que previu para a capital goiana no dia 16 de novembro. A categoria não correrá em Goiânia em 2025. Inicialmente, a Vicar, promotora da Stock Car, justificou que o motivo seriam “atrasos na obra” do autódromo. Ao POPULAR, o Governo de Goiás negou atraso nas intervenções, e a Vicar, nesta quarta-feira (27), mudou sua versão da justificativa.\n🔔 Siga o canal do O POPULAR no WhatsApp\nEm comunicado enviado à imprensa na última terça-feira (26) e disponibilizado em seu site, a Vicar informou que “devido a atrasos na obra, o Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna não poderá receber” a 10ª etapa da Stock Car em 2025, agendada para 16 de novembro.