A equipe sub-17 do Atlético-GO perdeu por WO, nesta terça-feira (9), a partida que disputaria contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida estava marcada para o Estádio Valdir Cândido de Queiroz, em Guapó, às 16 horas, mas, por falta de ambulância no local, como determina o regulamento, o Dragão perdeu o jogo por 3 a 0.\nO árbitro Gabriel Queiroz relatou na súmula que esperou 30 minutos pela chegada do veículo e, depois, mais 30 minutos. Como não havia ambulância que atendesse às exigências, o Atlético-GO perdeu o jogo por WO (no placar, 3 a 0 para o Bahia), em disputa válida pela 3ª rodada da competição.\nO time atleticano ainda não venceu nenhuma vez pelo Brasileiro da categoria.\n"Informo que, para os devidos fins, não houve a partida por falta de ambulância no local", relatou o árbitro na súmula. Ele também apontou que o vestiário da arbitragem não se encontra em boas condições para atender aos profissionais.