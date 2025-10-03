O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, e o zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, foram os únicos jogadores atuando no futebol brasileiro convocados para os próximos amistosos da seleção brasileira.\nA escolha do técnico Carlo Ancelotti para os jogos contra Coreia do Sul e Japão foi priorizar jogadores que atuam no futebol europeu, para minimizar os efeitos da viagem e do fuso horário no grupo.\nMas Hugo e Fabrício foram a exceção. E há um contexto específico para isso.\nLeia também\n+FGF diz que Goianão vai mudar após CBF destinar 11 datas para Estaduais: "Vamos ter de nos adequar"\nSegundo Ancelotti, a data Fifa será importante para Hugo porque ele será o titular contra o Japão.\nSerá uma oportunidade em um momento de lesão do titular Alisson. Ederson, por sua vez, deve jogar contra a Coreia do Sul.\n"Creio que num jogo vá jogar o Ederson, em outro vá jogar o Hugo, porque queremos vê-lo atuando com a camisa do Brasil. É uma camiseta que habitualmente pesa. Creio que toda a comissão tem muita confiança nestes goleiros", explicou Ancelotti.