A ausência do uso do impedimento semiautomático durante os jogos de ida da final da Copa do Brasil chamou a atenção, e a reportagem explica o motivo.\nAté o momento, a tecnologia é apenas usada na Série A do Brasileiro. A estreia aconteceu na 20ª rodada, no último fim de semana, e será usada em todo o segundo turno.\nA presença de times da Série B - Fortaleza e Juventude - nas oitavas de final da Copa do Brasil inviabiliza o uso do impedimento semiautomático. Isso porque, até o momento, 20 estádios, sendo 19 dos clubes da Série A, além da Arena Barueri, possuem a estrutura necessária para o uso da tecnologia.\nA CBF não anunciou um prazo para a implementação da tecnologia tanto na Série B quanto na Copa do Brasil. A entidade anunciou apenas o uso na Série A do Brasileirão.\nOs jogos de volta das oitavas da Copa do Brasil começam nesta terça-feira (4). Estão na competição: Athletico, Atlético-MG, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, Vasco, Vitória.