A Porsche Cup adiou nesta quarta-feira (1º) a etapa de Goiânia, que seria realizada nos dias 24 e 26 de abril. A organização da categoria justificou em nota que o adiamento é por causa das condições do asfalto do Autódromo Internacional Ayrton Senna.\n“Como é de conhecimento de todos, o autódromo vem enfrentando problemas no asfalto desde a realização do Moto GP, com um tempo de reparo mais longo do que o previsto. Prezando pelo bom andamento das atividades e, principalmente, pela segurança de todos os envolvidos, optamos por tomar essa decisão”, disse a Porsche Cup em nota.\nA categoria teria eventos entre os dias 24 e 26 de abril, apenas com as classes Sprint Challenge e Sprint Trophy. Segundo a Porsche Cup, uma nova data está sendo avaliada. “A categoria já está trabalhando para confirmar, o quanto antes, uma nova data para a realização da etapa, preferencialmente no autódromo de Goiânia. Assim que houver definição, todos serão prontamente informados”, acrescentou a organização da competição.