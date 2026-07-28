A Porsche Cup Brasil cancelou as duas etapas que estavam marcadas para o mês de outubro em Goiânia. Segundo a organização da categoria, a impossibilidade de utilização do Autódromo Ayrton Senna, que passará por reforma para troca do asfalto, motivou o cancelamento das etapas.\nO autódromo foi fechado nesta terça-feira (28) para troca da camada asfáltica.\nOutra categoria com corrida marcada para o mês de outubro em Goiânia é a Stock Car. O POPULAR apurou que a categoria ainda não definiu se cancelará a etapa que estava prevista para o dia 18 de outubro ou se tentará uma alteração de data ou até mesmo de local.\nA reportagem apurou que a categoria vai aguardar o avanço nas obras para definir qual será a decisão sobre a 10ª etapa da temporada de 2026.\nO plano era fazer da etapa em Goiânia uma corrida endurance com duração de três horas. Será a primeira vez na história que a Stock Car terá esse tipo de formato na disputa. A etapa não será em outubro, e a categoria não decidiu o que vai fazer.