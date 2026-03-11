O Atlético-GO joga pela 3ª fase da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (11), a partir das 20h30, num cenário totalmente diferente e pressionado pela derrota (2 a 0) na primeira partida da final do Campeonato Goiano. O clube tem novidade: a estreia do técnico Eduardo Souza, de 51 anos, que retorna para dirigir o time. O Dragão decide vaga contra o Gazin Porto Velho, o maior vencedor do Campeonato Rondoniense nos últimos anos. As duas equipes disputam a classificação no Estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho (RO). Se houver empate, a definição do classificado será nos pênaltis.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem e escalações prováveis)\nNa fase anterior, o Atlético-GO avançou com uma vitória apertada (1 a 0) sobre o Primavera-MT, enquanto o Porto Velho empatou (1 a 1) e se classificou nos pênaltis (3 a 1) sobre o Operário-MT. O goleiro Digão foi o herói da classificação ao defender três penalidades. Como detalhe, Digão tem como preparador o ex-goleiro Iúna, de 51 anos e que passou por Itumbiara e Goiatuba no futebol goiano na década de 1990.