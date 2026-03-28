O Atlético-GO busca a segunda vitória no Grupo B da Copa Centro-Oeste. A equipe alternativa do Dragão jogará fora de casa e vai encarar o Porto Vitória-ES, no Estádio Kleber Guerra, em Cariacica (ES), na tarde deste domingo (29). O jogo começa às 17 horas.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nO adversário também usará formação composta por jogadores da base, pois está envolvido na disputa de taça mais importante para o clube nos últimos anos – a final do Campeonato Capixaba, torneio que a jovem agremiação do Espírito Santo, fundada em 2014, nunca ganhou.\nAssim, como tem se repetido no começo da Copa Centro-Oeste, os participantes deixaram de lado a disputa regional e estão preocupados com as outras competições do calendário.\nO Atlético-GO tem utilizado o intervalo da data Fifa para intensificar a preparação do elenco para a sequência da Série B, em que tem compromisso agendado com o Náutico na próxima quarta-feira (1º de abril), em Goiânia.