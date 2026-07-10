Jorge Jesus, 71, é o novo técnico de Portugal. O anúncio foi divulgado pela seleção portuguesa nas redes sociais nesta sexta (10).\n"Começa hoje um novo caminho. Bem-vindo à Seleção Nacional, Mister Jorge Jesus", disse a publicação.\nNa entrevista de apresentação, Jesus citou Neymar para dizer que seus atletas não entram em campo por nome Cristiano Ronaldo, 41, foi titular da seleção portuguesa neste Mundial.\n"O nome não conta. Eu já treinei dois dos melhores jogadores do mundo. Falta-me o terceiro, que já não vou treinar [Messi]. Treinei Neymar e Ronaldo e ao Neymar um dia disse assim: 'tu finish' [você terminou]."\nO treinador assume o posto que era ocupado por Roberto Martínez desde 2023. Nesta Copa, após eliminação para a Espanha nas oitavas de final por 1 a 0, a federação portuguesa decidiu não renovar o contrato com o espanhol.