A Portuguesa repudiou as ofensas racistas sofridas pelo goleiro Hugo Souza, do Corinthians, na saída de campo do Canindé, após a vitória alvinegra, nos pênaltis, pelas quartas de final do Paulista.
O clube informou que trabalha para identificar e punir os responsáveis. A Portuguesa também se colocou à disposição do poder público.
Não toleramos tais atos e reforçamos que "torcedores" como esses não são bem-vindos no Canindé e em nenhum outro espaço da sociedade. Trecho de nota oficial da Portuguesa
Hugo Souza foi chamado de "sem dente", "favelado" e "piolhento" por torcedores da Portuguesa. A Jovem Pan divulgou o vídeo com os insultos.
O goleiro respondeu mandando beijinhos e foi para o vestiário. Até o momento, ele não se manifestou sobre o episódio.