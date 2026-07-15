O meio-campista Klebert, de 18 anos, foi preciso e decisivo na vitória de 1 a 0 do Atlético-GO sobre o Fortaleza, no domingo (12), no Estádio Antônio Accioly. Foi dele, numa cobrança de falta, o gol do triunfo atleticano numa condição adversa - o time teve de atuar com um jogador a menos depois da expulsão de Gustavo Coutinho, no primeiro tempo. Sem o artilheiro em campo, Klebert decidiu o jogo na bola parada e estabeleceu marcas importantes no clube.Jovem, Klebert foi chamado para treinar entre os titulares na sexta-feira (10) dois dias antes do jogo, quando a direção e o novo técnico, Roger Silva, chegaram à conclusão de que o clube não teria condições de utilizar os reforços contratados Netinho e Henrique Freitas.O clube não conseguiu reverter a punição do transfer ban imposto pela Fifa, por causa de uma dívida, oriunda de ação na Justiça, movida pelo uruguaio Alejo Cruz. A dívida gerou punição de não poder inscrever jogadores na janela de transferências e foi por isso que Netinho e Henrique Freitas, os volantes cotados para estrearem, não foram inscritos e não jogaram.Klebert assumiu a titularidade no elenco que tem outras opções, como Cristiano e Matheus Índio. A primeira marca superada está no fundamento bola parada. Nas categorias de base, o jogador é conhecido pela boa pontaria nos arremates de fora da área. Tanto que Klebert marcou o primeiro gol como profissional na derrota por 3 a 2 para o Real Vitória-ES, no dia 29 de março de 2026, pela Copa Verde, arriscando da intermediária.Foi numa falta cobrada em direção à área, na tentativa de encontrar alguém para o cabeceio, que Klebert mudou a sorte do jogo contra o Fortaleza. As últimas faltas que resultaram em gols do Atlético-GO foram convertidas no ano passado. Uma pelo lateral Raí Ramos no empate (2 a 2) com o Crac, em Catalão. no dia 22 de janeiro. Por último, Alejo Cruz, o mesmo da ação movida contra o clube e que tem causado dores de cabeça aos dirigentes e à comissão técnica, marcou na vitória (2 a 1) sobre a Abecat, no Accioly, no dia 12 de fevereiro de 2025.Roger Silva rasgou elogios ao pupilo. A aposta dele foi certeira. “Klebert é uma joia do clube. Vi uns vídeos de alguns atletas que não tinha tanto conhecimento. Gostei do perfil e é um (camisa) oito que tem o perfil que gosto, pisa na área, é jovem de muita força. Vai errar uma bola ou outra. Mas é um jovem que vamos cuidar com muito carinho”, disse o treinador, após a vitória. “Desde o primeiro dia, só ouvi coisas boas e acredito que jogador bom tem de jogar”, acrescentou o técnico.No início desta temporada, Klebert havia estabelecido outra marca: a de jogador mais jovem, oriundo da base, a começar uma partida pelo Atlético-GO neste século. No dia 15 de janeiro, foi escalado na vitória (2 a 1) sobre a Aparecidense. Tinha 17 anos e, três dias depois (18 de janeiro), festejou 18 anos. Ele havia firmado contrato de cinco anos, até 2031.Os tempos de maioridade, nova mentalidade e estabilidade em termos profissionais foi também de cobranças sentidas por ele, pois perdeu espaço depois entre os titulares. Não deixou de ser promessa da base atleticana, na qual está desde os 14 anos.Baiano de Ruy Barbosa, Klebert morou no Paraná, voltou à Bahia e fez testes no Atlético-GO há cerca de quatro anos. Também está entre os mais jovens da base, nos últimos anos, a marcarem gol no time principal. Aos 18 anos e dois meses no gol anotado sobre o Real Vitória-ES, o garoto superou outros concorrentes da base.O primeiro deles é Luiz Fernando, autor de gol na vitória por 3 a 0 sobre o Itumbiara (dia 6 de fevereiro de 2016), quando tinha mais de 19 anos. Depois, vem o atacante Yuri Alves, que balançou as redes pela primeira vez no clássico em que o Dragão fez 1 a 0 no Vila Nova, ano passado, no dia 18 de outubro - Yuri Alves havia completado 19 anos em 6 de setembro.No levantamento, o único que supera Klebert é o atacante Daniel Lima, atualmente no futebol búlgaro. Mas com um detalhe: Daniel não começou na base do Dragão, mas foi investimento do clube após despontar no Vila Nova. Em idade e gols marcados na estreia, a diferença entre eles é mínima. Klebert fez o primeiro gol com 18 anos, dois meses e dez dias. Daniel desencantou pela primeira vez no dia 12 de fevereiro de 2023, no triunfo (1 a 0) sobre o Inhumas, pelo Goianão, com 18 anos, dois meses e dois dias.No Atlético-GO, Klebert é tratado como uma joia. Ele e outros meninos da base, que têm mostrado talento e capacidade de evolução, firmaram vínculos mais longos. Mesmo estando no time principal, ele tem atuado pelo sub-20, pelo qual marcou cinco gols em jogos pela Série B, em que o time foi eliminado pelo Goiás nas quartas de final, e pelo Goianão da categoria, em que o Dragão terminou como vice, perdendo a decisão para o Cerrado.