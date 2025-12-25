Na tarde desta sexta-feira (26), a partir das 15 horas, o Atlético-GO dá início às atividades de pré-temporada no CT Dragão do Brasil. A equipe rubro-negra terá pouco mais de duas semanas de preparação até a estreia no Campeonato Goiano, que está marcada para o dia 10 de janeiro, às 16 horas, no Antônio Accioly, diante do atual vice-campeão Anápolis.\nO elenco do Atlético-GO está bem diferente do que terminou a temporada de 2025. Os zagueiros Pedro Henrique e Wallace, o lateral direito Dudu, os volantes Castro e Ezequiel Ham, os meias Robert, Kauan, Ariel, Radsley e Danielzinho, e os atacantes Federico Martínez, Talisson, Kelvin, Luciano Cosentino, Lelê e Maranhão ficaram sem contrato. O volante Luizão tinha vínculo, mas rescindiu. O goleiro Anderson também deve sair.\nO goleiro Ronaldo, os zagueiros Alix Vinícius e Lucas Gazal, e o volante Gabriel Baralhas ainda tinham contrato com o Atlético-GO para a temporada que vem, mas nenhum deles fica.