Parte do elenco do Goiás iniciará nesta sexta-feira (26) a pré-temporada visando a disputa do Campeonato Goiano. O clube esmeraldino não informou quais atletas vão se juntar aos dez jogadores que treinam desde o dia 15 e voltam às atividades após folga de Natal.\nA direção esmeraldina quer antecipar exames médicos dos jogadores e deu a opção para o elenco se apresentar nesta sexta-feira, mas a data oficial do início da pré-temporada será no sábado (27). Por isso, o clube não divulgou quais jogadores vão iniciar atividades nesta sexta-feira.\nAté aqui, o Goiás contratou seis jogadores. O atacante Kadu é o único que já treina no clube goiano. Os demais reforços devem iniciar atividades entre sexta e sábado: o zagueiro Luisão, os laterais Rodrigo Soares e Nicolas, o meia Lourenço e o atacante Bruno Sávio.