O Vila Nova já definiu que a reapresentação completa de seu elenco e comissão técnica será feita no dia 26 de dezembro. A princípio, as atividades no CT Vila do Tigre terão foco nos exames médicos e na recuperação física dos jogadores, antes de uma temporada que vai começar mais cedo do que o normal.\nDois atletas e dirigente do Vila Nova são absolvidos em julgamentos no STJD\nPara a temporada de 2025, a comissão técnica do Vila Nova, então liderada por Rafael Lacerda, se reapresentou em 26 de dezembro, e os jogadores marcaram presença no dia seguinte. A última partida do time no ano anterior havia sido no dia 24 de novembro. Portanto, o elenco teve um mês e três dias de descanso.\nPara a temporada de 2026, a comissão de Umberto Louzer e os jogadores se reapresentam no dia 26 de dezembro, um mês e sete dias depois do último compromisso do time colorado em 2025, em 19 de novembro (quatro dias a mais do que na temporada passada).