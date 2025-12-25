O Vila Nova se reapresenta oficialmente nesta sexta-feira (26), a partir das 15 horas, no CT Vila do Tigre. No geral, 16 jogadores deixaram o clube para a próxima temporada, 15 são remanescentes deste ano e outros dez foram contratados para 2026, com nove deles tendo sido anunciados até o momento.\nOs goleiros Kozlinski e Victor Hugo, os zagueiros Marcondes e Walisson Maia, os volantes Miticov, Arilson, Ralf, Nathan Melo e Igor Henrique, os meias Dodô e Jean Mota, além dos atacantes Vinícius Paiva, Júnior Todinho, Gabriel Poveda, Guilherme Parede e Bruno Mendes foram os jogadores que deixaram o Vila Nova.\nOs remanescentes são o goleiro Halls, os zagueiros Tiago Pagnussat, Pedro Romano, Weverton e Vitor Graziani, os laterais direitos Elias e Thalys, os laterais esquerdos Willian Formiga e Higor, os volantes Enzo e João Vieira, os meias-atacantes Bruno Xavier e Gustavo Pajé, e os atacantes André Luís, Ruan Ribeiro e Emerson Urso.