Ao fim da primeira fase de pré-venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026, iniciada em setembro, a Fifa anunciou que um milhão de entradas já foram adquiridas para a competição que terá Estados Unidos, Canadá e México como países-sede.
O QUE ACONTECEU
Pessoas de 212 países já compraram ingressos. A entidade máxima do futebol abrirá uma nova fase de vendas em outubro.
A maior demanda de entradas veio dos países anfitriões. Ingleses, alemães e brasileiros, em ordem, aparecem como os maiores interessados na sequência.
"Nesta sexta-feira (17), comemoramos a venda de mais de 1 milhão de ingressos para a Copa do Mundo da FIFA após o Sorteio de Pré-Venda Visa. É uma resposta incrível e um sinal maravilhoso de que a maior e mais inclusiva Copa do Mundo da FIFA da história está cativando a imaginação de torcedores em todos os lugares", disse Gianni Infantino, presidente da Fifa.