A abertura do Summit CBF Academy 2025 foi marcada por um 'chá de cadeira' causado por Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (26).
ANCELOTTI LEVA 'CHÁ DE CADEIRA' DE NUNES
O painel de abertura do evento contou com o técnico Carlo Ancelotti e Samir Xaud, presidente da CBF, além do prefeito. O horário de início estava previsto para as 9h, no espaço de eventos do Hotel Rennaissance, localizado próximo à Avenida Paulista.
Os dois representantes da entidade máxima do futebol brasileiro aguardaram por 35 minutos até a chegada de Nunes. O público, que lotou a sala de conferência, chegou a ficar impaciente.
No palco, a jornalista Lizandra Trindade, mestre de cerimônias, precisou fazer duas aberturas; uma para acalmar o público e outra para dar o pontapé inicial no evento.