O Prêmio Laureus, considerado o Oscar do Esporte, divulgou a lista de indicados e quatro atletas brasileiros estão na briga: o tenista João Fonseca, a skatista Rayssa Leal, o surfista Yago Dora e o nadador Gabriel Araújo.\nOs vencedores de todas as categorias serão conhecidos no dia 20 de abril, em evento que será realizado no Palácio de Cibeles, em Madri, capital da Espanha.\nNo ano passado, a ginasta Rebeca Andrade levou a estatueta na categoria "Melhor retorno". Ela foi a primeira mulher brasileira a conquistar um Laureus.\nBRASILEIROS INDICADOS\nJoão Fonseca foi indicado ao "Revelação do ano". Grande nome do tênis brasileiro na atualidade, ele está na terceira temporada no circuito profissional e teve um 2025 com títulos como de Buenos Aires e o ATP 500 da Basileia.\nRayssa Leal concorre à melhor atleta de esporte de ação. A skatista brasileira está na quarta indicação, após 2020, 2023 e 2024. No ano passado, ela foi campão do Mundial da World Street League Skateboarding, e se tornou a única a vencer quatro títulos consecutivos da SLS.