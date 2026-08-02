O leilão beneficente do Instituto Neymar pode tirar o atacante do confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima terça-feira (4), contra o Remo, no Mangueirão.\nO evento está marcado para as 19h30 (de Brasília) desta segunda-feira (3), em São Paulo, e o camisa 10, assim como fez nas cinco edições anteriores, deve participar pessoalmente.\nSe a presença for confirmada, Neymar não viajará com a delegação.\nDe acordo com a programação do Santos, o elenco embarca para Belém às 15 horas de segunda-feira e chega à capital paraense no início da noite, justamente no horário em que o evento do atacante terá início.\nNeymar durante o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Remo (Raul Baretta/ Santos FC.)\nNos bastidores da Vila Belmiro, a sensação é de que Neymar não viajará no voo com a delegação.